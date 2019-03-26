ВСП рассмотрит вопрос об увольнении судьи Соломенского суда Киева

Фото: Людмила Кизюн (sud-report.org.ua)

Судья Людмила Кизюн дважды снимала арест с 185 миллионов гривен ООО "Элит Девелопмент".

Высший совет правосудия (ВСП) 2 апреля рассмотрит вопрос об увольнении судьи Соломянского суда Киева Кизюн Людмилы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы повестки дня для рассмотрения в ВСП на 2 апреля.

Как известно, судья Людмила Кизюн дважды снимала арест с 185 миллионов гривен ООО "Элит Девелопмент".

"Рассмотрение вопроса об освобождении Кизюн Людмилы Ивановны с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 1 августа 2018 года № 2476/3дп/15-18.", - говорится в материалах.

Ранее Артем Сытник заявлял, что НАБУ подготовит жалобу в ВСП на указанную судью Кизюн. Он отмечал, что судья Кизюн два раза снимала арест с денег "Элит Девелопмент" без соответствующих оснований.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Шевченковский суд Киева оправдал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Их обвиняли в незаконченном покушении на завладение 500 тыс. долларов.

Кроме того, Окружной админсуд Киева открыл производство в административном деле с иском к члену ВРП Валентины Данишевской.