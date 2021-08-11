Вспышка коронавируса в Украине: ученые предупредили об ухудшении ситуации с COVID
Ученые Национальной академии наук Украины предупредили об ухудшении ситуации с COVID в стране. Риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАН.
Несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными, сообщили в НАН.
Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойденные по мере увеличения доли штамма "Дельта".
Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.
Напомним, в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.