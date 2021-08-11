ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спалах коронавірусу в Україні: вчені попередили про погіршення ситуації з COVID

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 08:58
Спалах коронавірусу в Україні: вчені попередили про погіршення ситуації з COVID Фото: в Україні попередили про погіршення ситуації з COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України попередили про погіршення ситуації з COVID в країні. Ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАН.

Попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними, повідомили в НАН.

Вчені повідомили, що кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта".

Найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції.

Нагадаємо, у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19 НАН Украины
NEWS
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
МОЗ повідомив про 1122 нових заражень коронавірусом в Україні
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну