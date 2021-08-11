В двух областях Украины самая угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые

Ученые Национальной академии наук Украины сообщили об угрожающей ситуации с коронавирусом в двух областях. Речь идет о Херсонской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу НАН .

Они сообщили, что стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня.

"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях", - говорится в прогнозе ученых.

Кроме того, в НАН сообщили, что быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.