В двух областях Украины самая угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые
Фото: в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ученые Национальной академии наук Украины сообщили об угрожающей ситуации с коронавирусом в двух областях. Речь идет о Херсонской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАН.
Они сообщили, что стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня.
"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях", - говорится в прогнозе ученых.
Кроме того, в НАН сообщили, что быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.
Напомним, Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине.
Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.