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В двух областях Украины самая угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые

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Киев, Среда 11 августа 2021 08:40
В двух областях Украины самая угрожающая ситуация с коронавирусом, - ученые Фото: в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук Украины сообщили об угрожающей ситуации с коронавирусом в двух областях. Речь идет о Херсонской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАН.

Они сообщили, что стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня.

"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях", - говорится в прогнозе ученых.

Кроме того, в НАН сообщили, что быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

Напомним, Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.

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