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Вспышка "Дельты" в Сиднее. Больницы разворачивают на улицах палатки скорой помощи

Автор: Мария Кучерявец

В самом густонаселенном городе Австралии начали устанавливать на улицах мобильные бригады скорой помощи. Это связано с тем, что больницы Сиднея не успевают принимать рекордное количество больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что в штате Новый Южный Уэльс, где является столицей Сидней, зафиксировали 1029 новых локальных случаев COVID-19, что превысило предыдущий рекорд в 919 заражений.

Такой быстрый рост числа пациентов с COVID-19 заставил больницы Сиднея, которые обслуживают крупные западные пригороды региона, установить палатки для скрининга пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, местные власти заявили, что уже увеличили количество аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии штата в четыре раза - сейчас их 2 тысячи.

В правительстве надеются, что хотя "медицинская система находится под давлением, она может выдержать нынешний кризис", но только тогда, когда вырастет уровень вакцинации.

Напомним, на этой неделе в Сиднее ввели ночной комендантский час чтобы сдержать распространение нового штамма "Дельта".

Добавим, что в Сиднее военных медиков привлекли к вакцинации населения.

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АвстралияСиднейКоронавирус "Дельта"