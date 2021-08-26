Спалах "Дельти" в Сіднеї. Лікарні розгортають на вулицях намети швидкої допомоги

Вказано, що у штаті Новий Південний Уельс, де є столицею Сідней, зафіксували 1029 нових локальних випадків COVID-19, що перевищило попередній рекорд в 919 заражень.

Таке швидке зростання числа пацієнтів з COVID-19 змусив лікарні Сіднея, які обслуговують великі західні передмістя регіону, встановити намети для скринінгу пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Крім того, місцева влада заявила, що вже збільшила кількість апаратів ШВЛ для інтенсивної терапії штату в чотири рази - наразі їх 2 тисячі.

В уряді сподіваються, що хоча "медична система знаходиться під тиском, вона може витримати нинішню кризу", але тільки тоді, коли зросте рівень вакцинації.