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Всплеск инфляции: в Украине выросли цены на 80% потребительского набора

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 13:44
Всплеск инфляции: в Украине выросли цены на 80% потребительского набора Фото: НБУ прогнозирует дальнейшее ускорение инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за разрушения логистических цепей и производственных мощностей, а также высоких мировых цен на энергоносители инфляция в Украине достигла 21,5% в июне. Фиксация тарифов на газ и тепло, а также определенное налаживание поставок продукции лишь частично сдерживали рост цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 20 июля, во время которого было принято решение сохранить учетную на уровне 25%.

"В результате инфляционное давление охватило уже более 80% потребительского набора, а ожидания экономических агентов все ухудшались (колеблются в диапазоне от 13% у домохозяйств и до 23,6% в кредитных менеджеров банков)", - говорится в сообщении.

Согласно базовому сценарию обновленного макроэкономического прогноза НБУ, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем. Несмотря на слом инфляционной тенденции в первой половине 2023 года, снижение инфляции будет постепенным и она еще довольно длительное время будет превышать цель НБУ в 5%. Так, в конце 2023 года инфляция снизится примерно до 20%, в 2024 году - до однозначного уровня (менее 10%).

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

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