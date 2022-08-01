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Сплеск інфляції: в Україні зросли ціни на 80% споживчого набору

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 13:44
Сплеск інфляції: в Україні зросли ціни на 80% споживчого набору Фото: НБУ прогнозує подальше прискорення інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через руйнування логістичних ланцюгів і виробничих потужностей, а також високих світових цін на енергоносії інфляція в Україні сягнула 21,5% у червні. Фіксація тарифів на газ і тепло, а також певне налагодження поставок продукції лише частково стримували зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 20 липня, під час якого було ухвалено рішення зберігти облікову на рівні 25%.

"У результаті інфляційний тиск охопив вже більше 80% споживчого набору, а очікування економічних агентів дедалі погіршувалися (коливаються в діапазоні від 13% у домогосподарств та до 23,6% у кредитних менеджерів банків)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з базовим сценарієм оновленого макроекономічного прогнозу НБУ, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі. Попри злам інфляційної тенденції у першій половині 2023 року, зниження інфляції буде поступовим і вона ще доволі тривалий час перевищуватиме ціль НБУ у 5%. Так, наприкінці 2023 року інфляція знизиться приблизно до 20%, у 2024 році - до однознакового рівня (менше 10%).

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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