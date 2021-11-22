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Всплеск COVID хуже, чем все предыдущие: Меркель призвала ужесточить карантин в Германии

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Берлин, Понедельник 22 ноября 2021 15:18
Всплеск COVID хуже, чем все предыдущие: Меркель призвала ужесточить карантин в Германии Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ужесточить коронавирусные ограничения. По ее словам, последний всплеск COVID-19 хуже, чем все, что страна пережила до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Меркель на встрече с представителями своей Христианско-демократической партии назвала ситуацию с коронавирусом в Германии "крайне драматичной". Канцлер предупредила, что больницы в стране скоро будут переполнены, если не будет остановлена ​​четвертая волна вируса.

Как сообщил источник агентства, в ходе встречи Меркель призвала ужесточить коронавирусные ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции. Иначе больницы скоро будут переполнены, если четвертая волна вируса не будет преодолена.

Меркель сказала, что многие граждане страны, похоже, не понимают серьезности ситуации, и что одной вакцинации будет недостаточно. Она призвала 16 федеральных земель, которые в основном сами определяют свою политику по ограничению пандемии, уже на этой неделе ужесточить ограничения.

Bloomberg отмечает, что рост заражений COVID-19 в Германии увеличивается. По данным национального института Роберта Коха, индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) на 22 ноября составляет 386,5, в минувшую пятницу он составлял 340,7.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьезная.

Отметим, ранее Ангела Меркель призвала немцев пройти вакцинацию от коронавируса из-за тяжелой ситуацией с заболеваемостью.

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Германия Ангела Меркель Карантин Коронавирус
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