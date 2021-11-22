Сплеск COVID гірше, ніж всі попередні: Меркель закликала посилити карантин у Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала посилити коронавірусні обмеження. За її словами, останній сплеск COVID-19 гірше, ніж все, що країна пережила досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, Меркель на зустрічі з представниками своєї Християнсько-демократичної партії назвала ситуацію з коронавірусом в Німеччині "вкрай драматичною". Канцлер попередила, що лікарні в країні скоро будуть переповнені, якщо не буде зупинена четверта хвиля вірусу.

Як повідомило джерело агентства, в ході зустрічі Меркель закликала посилити коронавірусні обмеження, щоб стримати поширення інфекції. Інакше лікарні скоро будуть переповнені, якщо четверта хвиля вірусу не буде подолана.

Меркель сказала, що багато громадян країни, схоже, не розуміють серйозності ситуації, і що однієї вакцинації буде недостатньо. Вона закликала 16 федеральних земель, які в основному самі визначають свою політику щодо обмеження пандемії, вже на цьому тижні посилити обмеження.

Bloomberg зазначає, що зростання заражень COVID-19 в Німеччині збільшується. За даними Національного інституту Роберта Коха, Індекс захворюваності (число нових випадків коронавірусу на 100 тисяч осіб за тиждень) на 22 листопада становить 386,5, в минулу п'ятницю він становив 340,7.