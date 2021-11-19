"Одна большая вспышка": в Германии не исключают введения локдауна

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьезная. Поэтому власти не исключают введения локдауна по всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Мы находимся в чрезвычайной ситуации национального масштаба", - заявил министр.

Шпан заявил, что четвертую волну пандемии не удастся побороть только с помощью вакцинации, поэтому возможны дополнительные ограничения на контакты, такие как "локдаун для непривитых".

На вопрос, исключает ли он возможность введения в Германии локдауна даже для вакцинированных, - Шпан ответил: "Мы находимся в ситуации, когда не должны ничего исключать".

Министр также рассказал, что во многих больницах Германии не хватает мест для пациентов из группы риска. В Баварии осталось около 3% кроватей для интенсивной терапии. По словам Шпана, также может понадобиться перевозить людей на большие расстояния, возможно, за границу.

В то же время президент Института Роберта Коха Роберт Вилер заявил, что "вся Германия - это одна большая вспышка".

По его словам, уже недостаточно закрыть пробелы в вакцинации и внедрить 2G. Велер посоветовал избегать контактов и встреч в помещении.