Адвокат Татькова: департамент Горбатюка пытался "продать" дело судье

Фото: Виктор Татьков (из открытых источников)

Ранее суд восстановил Татькова в должности судьи

Адвокат экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова Павел Попков обвинил следователей Департамента Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в попытке "продать" уголовное дело против его клиента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Попкова "Апострофу".

Как известно, 4 июня Большая палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда, которым Татьков восстановлен в должности судьи.

Отвечая на вопрос о том, как это решение повлияет на текущие уголовные дела против Татькова, Попков отметил, что новые обстоятельства вряд ли как-то отразятся на ходе расследования.

"Два с половиной года следствие было лишено такой помехи, но тем не менее результат по делу продемонстрировать не смогли, собрали горы макулатуры, с которой не знают что делать. Все дела приостановили, чтобы сроки досудебного расследования не текли, а иначе придется передавать эту макулатуру в суд. Мы обжалуем постановления о приостановлении, суд их отменяет, но они снова приостанавливают уголовное дело. Почему так происходит - мне непонятно. Возможно следствие не теряет надежды попытаться "продать" это дело", - отметил он.

Попков добавил, что это его предположение, а не обвинение. "Если бы вы знали, какое количество всевозможных посредников, помощников и прочих "сочувствующих" за это время выходили на него с предложениями помочь в этом уголовном деле, и точечно, и в варианте "под ключ", то у вас бы тоже возникло такое предположение. Связывались и дистанционно, и специально напрашивались на встречи и прилетали для этого в Вену. Правда в последнее время они перестали беспокоить, пик такой активности пришелся на 2017-2018 годы. Мы даже шутили с клиентом, что придется отдельный кабинет для приемов арендовать и секретаря нанимать", - добавил он.

По словам адвоката, эти "переговоры" закончились "ничем". "До выяснения цены даже не доходило. Зачем, если есть четкое понимание того, что с доказательной базой есть явные проблемы", - подчеркнул защитник Татькова.

Он также опроверг информацию о том, что его клиент находился в международном розыске.

"Летом 2017 году Департамент Горбатюка, который расследует дело Татькова, обратился в Интерпол сначала с целью установления его местонахождения (синяя карточка), а позже с целью задержания (красная карточка). Но Комиссия по контролю за файлами удовлетворила нашу жалобу, и решением от 30 января 2018 года удалила все данные о моем клиенте из базы данных Интерпола. Я не имею права разглашать содержание этого решения, но могу сказать, что Комиссия установила, что преследование носит политический характер, а следствием допущены махинации в этом деле. Я вам больше скажу, Генеральный Секретариат Интерпола счел необходимым дополнительно сообщить всем странам – участникам Интерпола о том, что какое-либо будущее сотрудничество по этому делу по линии Интерпола является невозможным. Можете представить, насколько сильно Департамент спецраследований Генеральной прокуратуры в связке с Департаментом международного сотрудничества Национальной полиции дискредитировали себя по этому делу перед международной полицейской организацией", - подчеркнул он.

По словам адвоката, "следователь присвоил себе полномочия Интерпола, и самостоятельно объявил Татькова в международный розыск". "То есть на бумаге, которая все стерпит, мой клиент якобы в международном розыске, но ни австрийская полиция, ни какие-либо другие компетентные органы об этом не догадываются", - сказал он.