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Верховный суд отменил постановление Рады об увольнении судьи Татькова

Новости » Политика    30.11.2018 - 23:19
Верховный суд отменил постановление Рады об увольнении судьи Татькова
Фото: Виктор Татьков

Решение Высшего совета юстиции о внесении представления в ВР об увольнении Виктора Татькова остается в силе

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 30 ноября признал незаконным и отменил постановление Верховной рады от 29 сентября 2016 года № 1631-VIII об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что это решение является очередным в ряде решений Верховного суда об отмене из-за процедурных нарушений постановлений Рады, принятых на внеочередном заседании 29 сентября 2016 года, в ходе которого было уволено 29 судей.

"Обращаем внимание, что решение Высшего совета юстиции от 24 декабря 2015 года о внесении представления в Верховную раду Украины об увольнении В. Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда в связи с нарушением им требований несовместимости не отменено", - говорится в сообщении.

В суде подчеркивают, что дальнейшее решение вопроса об увольнении Татькова с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия.

Принятое решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней.

Напомним, Виктор Татьков вместе с еще 29 судьями был уволен Верховной радой в сентябре 2016 года.

Татькова подозревают в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Напомним, в апреле 2018 года бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил Австрию предоставить ему политическое убежище.

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