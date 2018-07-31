ВРП затвердила штат суддів в антикорупційному суді

З 39 суддів ВАКС, 12 - будуть займати посади суддів Апеляційної палати цього суду

Сьогодні, 31 липня, Вища рада правосуддя (ВРП) погодила кількість суддів у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) - 39 штатних одиниць. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, з 39 суддів ВАКС, 12 - будуть займати посади суддів Апеляційної палати цього суду. Також член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич нагадав, що 21 червня Верховна рада України ухвалила Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду", який набрав чинності 28 червня 2018 року.

"Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до ЗУ “Про судоустрій і статус суддів” у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та з окремим встановленням, у межах кількості суддів відповідного відомства, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 18 липня Парубій підписав закон для запуску антикорупційного суду. Згідно зі змінами до закону, Вищий антикорупційний суд зможе розглядати всі справи, які відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро.