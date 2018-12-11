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ВСП просит Порошенко назначить еще 23 судей

Новости » Политика    11.12.2018 - 13:56
ВСП просит Порошенко назначить еще 23 судей
Иллюстративное фото (vru.gov.ua)

Судей рекомендуют к назначению по итогам квалификационного оценивания

Высший совет правосудия (ВСП) просит президента Украины Петра Порошенко назначить еще 23 судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

Сообщается, что сегодня совет рассмотрел материалы на внесение представления президенту о назначении 23 судей. Их полномочия прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, но они занимают должности, которые не являются вакантными.

Также сообщается, что судьи прошли квалификационное оценивание, а ВККС рекомендовала их к назначению. Высший совет правосудия не установил обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении представления.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что судьи, которые рассматривают дела НАБУ, находятся под давлением.

В ноябре сообщалось, что судьи в Украине смогут получать зарплату выше в 30-50 раз прожиточного минимума в зависимости от типа суда, в котором работают. На данные суммы они могут рассчитывать при условии успешного прохождения квалификационного оценивания.

 

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