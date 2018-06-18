Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 июня 2018 года, в ходе заседания ВСП.

"15 июня 2018 года из администрации президента поступило письмо с просьбой сообщить позицию ВСП относительно проекта закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", заслушав мой доклад, предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда"...решение принято", - отметил председатель ВСП Игорь Бенедисюк.

Напомним, 14 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщал, что направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия.