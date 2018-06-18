Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ВСП поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

НовостиПолитика    18.06.2018 - 12:25
Фото: ВСП (vru.gov.ua)
Фото: ВСП (vru.gov.ua)

Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания ВСП

Высший совет правосудия (ВСП) поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 июня 2018 года, в ходе заседания ВСП.

"15 июня 2018 года из администрации президента поступило письмо с просьбой сообщить позицию ВСП относительно проекта закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", заслушав мой доклад, предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда"...решение принято", - отметил председатель ВСП Игорь Бенедисюк.

Напомним, 14 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщал, что направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия. 

Рада рассмотрит законопроект о запуске антикоррупционного суда 21 июня, - Парубий В НАБУ призывают Порошенко подать изменения в закон о ВАКС
Теги публикации: антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь