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ВРП підтримала законопроект про створення Вищого антикорупційного суду

НовиниПолітика    18.06.2018 - 12:25
Фото: ВРП (vru.gov.ua)
Фото: ВРП (vru.gov.ua)

Відповідне рішення було прийнято сьогодні у ході засідання ВРП

Вища рада правосуддя (ВРП) підтримала законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 18 червня 2018 року, у ході засідання ВРП.

"15 червня 2018 року із адміністрації президента надійшов лист із проханням повідомити позицію ВРП щодо проекту закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду", заслухавши мою доповідь, пропоную вам підтримати підготовлений президентом України проект закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду"...рішення прийнято", - зазначив голова ВРП Ігор Бенедисюк.

Нагадаємо, 14 червня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомляв, що направив закон про антикорупційний суд до Вищої ради правосуддя.

Рада розгляне законопроект про запуск антикорупційного суду 21 червня, - Парубій У НАБУ закликають Порошенка подати зміни до закону про ВАКС
Теги публікації: антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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