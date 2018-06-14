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Порошенко направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия

НовостиПолитика    14.06.2018 - 15:59
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что соответствующая процедура предусмотрена Конституцией

Президент Украины Петр Порошенко направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 14 июня 2018 года, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу. 

Как отмечалось, документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, вместе с тем, часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

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Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд, Высший совет правосудия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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