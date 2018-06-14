Порошенко отметил, что соответствующая процедура предусмотрена Конституцией
Президент Украины Петр Порошенко направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия. Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией", - написал он.
Спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду» відповідно до процедури, визначеної Конституцією— Петро Порошенко (@poroshenko) June 14, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 14 июня 2018 года, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу.
Как отмечалось, документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, вместе с тем, часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.