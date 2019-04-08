ВСП отстранил судью Окружного админсуда Евгения Аблова

Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщается, решение было принято по инициативе Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и частью второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего суда правосудия 8 апреля 2019 года, судью окружного административного суда города Киева Аблова Евгения Валерьевича отстранен от правосудия", - говорится в сообщении.

Евгений Аблов работает в ОАСК с 2010 года, он занимает должность заместителя главы суда. В 2012 году был избран на должность судьи бессрочно.

Этот судья известен своим решением, санкционировавшее попытку разгона Майдана в декабре 2013 года. Кроме того, уже после Революции достоинства он принял еще несколько неоднозначных решений. Например, именно Аблов фактически закрыл дело "рюкзаков Авакова".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Высший совет правосудия уволил скандальную судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн. Судью уволили за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

Кроме того, в феврале 2018 года Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана..