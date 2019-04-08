ВСП відсторонила суддю Окружного адмінсуду Євгена Аблова

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вищої ради правосуддя (ВСП).

Як повідомляється, рішення було прийнято з ініціативи Другий дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

"Відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та частини другої статті 62 Закону України "Про Вищу раду юстиції", враховуючи рішення, прийняте Другий Дисциплінарною палатою Вищого суду правосуддя 8 квітня 2019 року, суддю окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія Валерійовича відсторонений від правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Євген Аблов працює в ОАСК з 2010 року, він займає посаду заступника голови суду. У 2012 році був обраний на посаду судді безстроково.

Цей суддя відомий своїм рішенням, санкционировавшее спробу розгону Майдану в грудні 2013 року. Крім того, вже після Революції гідності він прийняв ще кілька неоднозначних рішень. Наприклад, саме Аблов фактично закрив справу "рюкзаків Авакова".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вища рада правосуддя звільнив скандального суддю Солом'янського районного суду Києва Людмилу Кизюн. Суддю звільнили за "вчинення істотного дисциплінарного проступку".

Крім того, в лютому 2018 року Вища рада правосуддя звільнив суддю Подільського районного суду Києва Наталію Неганову за арешти активістів Евромайдана..