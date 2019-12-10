ВСП отказался уволить одиозного судью Майдана

Высший совет правосудия (ВСП) изменил решение Дисциплинарной палаты об отстранении от осуществления правосудия судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Об этом говорится в решении ВСП от 10 декабря.

Сообщается, что ВСП удовлетворил жалобу Аблова, в которой он просил отменить указанное решение и закрыть дисциплинарное производство.

"Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к ошибочному выводу, что во время заявления о самоотводе и принятия решения о его удовлетворении судья Аблов Е.В. совершил действия, которые можно расценивать как дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 3 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII", - говорится в решении ВСП.

ВСП изменил решение на строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

Евгений Аблов с 2010 года занимает должность заместителя главы Окружного административного суда Киева. В 2012 году был избран на должность судьи бессрочно. В декабре 2013 года он санкционировал попытку разгона Майдана. Кроме того, уже после Революции достоинства он принял еще несколько неоднозначных решений. Например, именно Аблов фактически закрыл дело "рюкзаков Авакова".

Ранее РБК-Украина писало, что Конституционный суд Украины признал неконституционным обжалование увольнения экс-главы суда Станислава Шевчука. Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука о восстановлении его на должности главы КСУ в полном объеме.