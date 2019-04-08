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ВСП отстранил судью Окружного админсуда Евгения Аблова

Новости » Политика    08.04.2019 - 16:56
ВСП отстранил судью Окружного админсуда Евгения Аблова
Фото: Евгений Аблов (sud.ua)

Решение было принято по инициативе Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщается, решение было принято по инициативе Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и частью второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего суда правосудия 8 апреля 2019 года, судью окружного административного суда города Киева Аблова Евгения Валерьевича отстранен от правосудия", - говорится в сообщении.

Евгений Аблов работает в ОАСК с 2010 года, он занимает должность заместителя главы суда. В 2012 году был избран на должность судьи бессрочно.

Этот судья известен своим решением, санкционировавшее попытку разгона Майдана в декабре 2013 года. Кроме того, уже после Революции достоинства он принял еще несколько неоднозначных решений. Например, именно Аблов фактически закрыл дело "рюкзаков Авакова".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Высший совет правосудия уволил скандальную судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн. Судью уволили за "совершение существенного дисциплинарного проступка".

Кроме того,  в феврале 2018 года Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана..

 

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