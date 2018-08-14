Уволили судей из четырех областей

Высший совет правосудия (ВСП) одобрил увольнение четырех судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают в ВРП, были уволены:

Палюх Татьяна Дмитриевна - с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области;

Полєехин Андрей Юрьевич - с должности судьи Харьковского районного суда Харьковской области;

Монич Оксана Ласливна - с должности судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области;

Федчук Виталий Владимирович - с должности судьи апелляционного суда Винницкой области

Ранее сообщалось, что ВСП утвердил штат судей в антикоррупционном суде.

С 39 судей ВАКС, 12 - будут занимать должности судей Апелляционной палаты этого суда. Также член Высшего совета правосудия Вадим Эдуардович напомнил, что 21 июня Верховная рада Украины приняла Закон Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", который вступил в силу 28 июня 2018 года.

Также раннее ВСП отстранил судью в Днепре по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького.