Звільнили суддів з чотирьох областей

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення чотирьох суддів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляють у ВРП, було звільнено:

Палюх Тетяну Дмитрівну - з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Полєхіна Андрія Юрійовича - з посади судді Харківського районного суду Харківської області;

Монич Оксану Ласлівну - з посади судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

Федчука Віталія Володимировича - з посади судді апеляційного суду Вінницької області.

Раніше повідомлялось, що ВРП затвердила штат суддів в антикорупційному суді.

З 39 суддів ВАКС, 12 - будуть займати посади суддів Апеляційної палати цього суду. Також член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич нагадав, що 21 червня Верховна рада України ухвалила Закон України "Про утворення Вищого антикорупційного суду", який набрав чинності 28 червня 2018 року.

Також ВРП відсторонила суддю у Дніпрі за клопотанням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.