ВСП отстранил судью в Днепре по ходатайству Холодницкого

Судью подозревают в вымогательстве 15 тыс. долларов

Высший совет правосудия (ВРП) удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницького о продлении срока отстранения судьи Бабушкинского районного суда Днепра. Об этом сообщает САП в Facebook.

В ходе заседания 24 июля 2018 года ВСП продлил срок отстранения судьи осуществлении правосудия до 29 августа 2018 года. Это связано с привлечением судьи к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги).

"Детективами НАБУ и прокурорами САП указанный судья подозревается в просьбе предоставить ему неправомерную выгоду в особо крупном размере и фактическом получении неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. долларов за вынесение судебного решения в уголовном производстве, которое находилось у него на рассмотрении", - отметили в САП.

Судье грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина 19 июля 2018 года, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительные акты в отношении 226 лиц по подозрению в топ-коррупции. Добавим, что 10 июля, Высший совет правосудия одобрил увольнении 12 судей.