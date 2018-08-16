ВСП инициирует проверки в СИЗО, где удерживают военнослужащих

Военнослужащие в районе ООС содержатся в СИЗО вместе с боевиками и уголовниками

Военная служба правопорядка (ВСП) в Вооруженных Силах Украины инициирует проверки следственных изоляторов (СИЗО), в которых содержатся военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП в Facebook.

В частности это касается СИЗО на востоке Украины, где военнослужащих, в отношении которых продолжаются уголовное производство в СИЗО, содержат вместе с уголовниками.

"Последствие пребывания в таком окружении может быть катастрофическим прежде всего для самих военных - они нередко набираются тюремных привычек, начинают так сказать жить по уголовным "понятиям", а потом несут эту нездоровую атмосферу в армию", - отметил руководитель группы контроля правовой защиты и сопровождения военнослужащих ГУ ВСП Владимир Логвиненко

Также, по его словам, в следственных изоляторах, которые расположены в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), военнослужащие могут находиться в одних камерах с лицами с антиукраинскими взглядами.

"Это представляет прямую опасность для жизни наших военных, которые пересекли черту закона. Выход из этой ситуации уже известен давно - это гауптвахта, которую может назначить суд как меру воздержания для людей в форме", - сказал Логвиненко.

Также он добавил, что внедрение такой практики уже ведется, совместно с Военной службой правопорядка, военной прокуратурой и правозащитниками. Перемещения этих лиц из СИЗО начнется уже в ближайшее время.

"В ситуациях, когда выбрать гаупвахту, как меру содержания невозможно - на сегодня они оборудованы еще не по всей Украине - военных должны были бы содержать отдельно от других задержанных. Следовательно, чтобы проверить условия, в которых сегодня находятся армейцы в СИЗО, ВСП, совместно с Координационным центром по предоставлению бесплатной правовой помощи и юристами-волонтерами, инициируют проверки мест их содержания. Работа по подготовке необходимых для этого документов уже начата", - отметил Логвиненко.

Напомним, 14 августа 2018 года правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО Киева, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт.

Добавим, что экс-бойцы "Торнадо" в четверг, 9 августа, устроили бунт в Лук'яновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.