ВСП ініціює перевірки в СіЗО, де утримують військовослужбовців

Військовослужбовці у районі ООС утримуються в СІЗО разом з бойовиками та кримінальними злочинцями

Військова служба правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України ініціює перевірки слідчих ізоляторів (СІЗО), в яких утримують військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВСП у Facebook.

Зокрема це стосується СІЗО на сході України, де військовослужбовців, щодо яких тривають кримінальне провадження у СІЗО, утримують разом із кримінальними злочинцями.

"Наслідок перебування у такому оточенні може бути катастрофічним перш за все для самих військових - вони нерідко набираються тюремних звичок, починають так би мовити жити за кримінальними "поняттями", а потім несуть цю нездорову атмосферу в армію", - зазначив керівник групи контролю правового захисту та супроводження військовослужбовців ГУ ВСП Володимир Логвиненко.

Також, за його словами, у слідчих ізоляторах, які розташовані у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС), військовослужбовці можуть перебувати в одних камерах із особами з антиукраїнськими поглядами.

"Це становить пряму небезпеку життю наших військових, які можливо перетнули межу закону. Вихід з цієї ситуації вже відомий давно - це гауптвахта, яку може призначити суд як захід утримання для людей у формі", - сказав Логвиненко.

Також він додав, що впровадження такої практики вже ведеться, спільно із Військовою службою правопорядку, військовою прокуратурою та правозахисниками. Переміщення цих осіб з СІЗО розпочнеться вже найближчим часом.

"У ситуаціях, коли обрати гаупвахту, як захід утримання неможливо - на сьогодні вони обладнані ще не по всій Україні - військових мали б утримувати окремо від інших затриманих. Відтак, аби перевірити умови, в яких сьогодні перебувають армійці у СІЗО, ВСП, спільно із Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги та юристами-волонтерами, ініціюватиме перевірки місць утримання. Роботу щодо підготовки необхідних для цього документів вже розпочато", - зазначив Логвиненко.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року правоохоронці провели обшуки у камерах Лук’янівського СІЗО Києва, де 9 серпня засуджені екс-бійці спецроти "Торнадо" влаштували бунт.

Додамо, що екс-бійці "Торнадо" в четвер, 9 серпня, влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.