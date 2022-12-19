У всьому звинуватили санкції. У РФ провалили план випуску власних процесорів
У Росії провалили план виробництва власних напівпровідників для комп'ютерної техніки, пославшись на санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".
"Іноземні виробники, які випускають процесори з документації російських розробників, у 2022 році відмовилися виконувати замовлення, у тому числі відвантажувати вже зроблені чіпи", - заявив глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.
Саме через санкції суттєво скоротилася кількість продукції, випущеної з використанням нібито російських процесорів, які виробляються в Тайвані.
У 2022 році було випущено 15 тисяч комп'ютерів та 8 тисяч серверів з використанням "російських" напівпровідників.
"У нас цього року було б значно більше, якби ті партії російських процесорів, "Ельбрусів", "Байкалів", які були замовлені та вироблені, були б відвантажені. Таких виробництв у Росії немає, і це все замовлялося на зарубіжних заводах" , - додав Шадаєв.
Після початку російського вторгнення в Україну "Байкал Електронікс", АТ МЦСТ та АТ "НВЦ "Елвіс" спочатку потрапили під експортний контроль США, а потім були включені до SDN-листу, який передбачає блокування будь-яких активів та повну заборону на угоди.
Нагадаємо, що Європейський Союз 16 грудня затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Економічні обмеження накладені на російських політиків, членів їхніх сімей та ін.
Також ми писали, що Європейський Союз раніше офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій.
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