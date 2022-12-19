У всьому звинуватили санкції. У РФ провалили план випуску власних процесорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ ".

"Іноземні виробники, які випускають процесори з документації російських розробників, у 2022 році відмовилися виконувати замовлення, у тому числі відвантажувати вже зроблені чіпи", - заявив глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.

Саме через санкції суттєво скоротилася кількість продукції, випущеної з використанням нібито російських процесорів, які виробляються в Тайвані.

У 2022 році було випущено 15 тисяч комп'ютерів та 8 тисяч серверів з використанням "російських" напівпровідників.

"У нас цього року було б значно більше, якби ті партії російських процесорів, "Ельбрусів", "Байкалів", які були замовлені та вироблені, були б відвантажені. Таких виробництв у Росії немає, і це все замовлялося на зарубіжних заводах" , - додав Шадаєв.

Після початку російського вторгнення в Україну "Байкал Електронікс", АТ МЦСТ та АТ "НВЦ "Елвіс" спочатку потрапили під експортний контроль США, а потім були включені до SDN-листу, який передбачає блокування будь-яких активів та повну заборону на угоди.