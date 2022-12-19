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Во всем обвинили санкции. В РФ провалили план выпуска собственных процессоров

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Москва, Понедельник 19 декабря 2022 16:32
Во всем обвинили санкции. В РФ провалили план выпуска собственных процессоров Фото: в РФ провалили план выпуска собственных процессоров (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В России провалили план производства якобы собственных полупроводников для компьютерной техники, сославшись на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Иностранные производители, которые выпускают процессоры по документации российских разработчиков, в 2022 году отказались исполнять заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы", - заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Именно из-за санкций существенно сократилось количество продукции, выпущенной с использованием якобы российских процессоров, которые производятся в Тайвани.

В 2022 году было выпущено 15 тысяч компьютеров и 8 тысяч серверов с использованием "российских" полупроводников.

"У нас в этом году было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров, "Эльбрусов", "Байкалов", которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах", - добавил Шадаев.

После начала российского вторжения в Украину "Байкал Электроникс", АО МЦСТ и АО "НПЦ "Элвис" сначала попали под экспортный контроль США, а затем были включены в SDN-лист, подразумевающий блокировку любых активов и полный запрет на сделки.

Напомним, что Европейский Союз 16 декабря утвердил девятый пакет санкций против Российской Федерации. Экономические ограничения наложены на российских политиков, членов их семей и пр.

Также мы писали, что Европейский союз ранее официально согласовал девятый пакет санкций против России. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций.

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