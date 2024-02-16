По всьому світу акції через смерть Навального. В Росії погрожують відповідальністю

По всьому світу анонсуються акції в пам'ять Олексія Навального , який помер, сьогодні, 16 лютого, у російські виправній колонії. Водночас в Росії одразу пригрозили відповідальністю тим, хто вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

В Росії заборонили акції

Прокуратура Москви одразу застерегла людей від масових акцій в пам'ять Навального й нагадала про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях.

Як пише відомство, в мережі поширюються "заклики до невизначеного кола осіб узяти участь у масовій акції в центрі Москви".

Де ще анонсуються акції:

Відень, Австрія;

Єреван, Вірменія;

Гюмрі, Вірменія;

Буенос-Айрес, Аргентина;

Брюссель, Бельгія;

Лондон, Велика Британія;

Берлін, Німеччина;

Мюнхен, Німеччина;

Франкфурт-на-Майні, Німеччина;

Бонн, Німеччина;

Дюссельдорф, Німеччина;

Тбілісі, Грузія;

Батумі, Грузія;

Тель-Авів, Ізраїль;

Дублін, Ірландія;

Барселона, Іспанія;

Мілан, Італія;

Турин, Італія;

Рим, Італія;

Рига, Латвія;

Вільнюс, Литва;

Амстердам, Амстердам;

Гаага, Амстердам;

Осло, Норвегія;

Варшава, Польща;

Гданськ, Польща;

Краків, Польща;

Вроцлав, Польща;

Белград, Сербія;

Нью-Йорк, США;

Стамбул, Туреччина;

Париж, Франція;

Прага, Чехія;

Цюрих, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Стокгольм, Швеція;

Гетеборг, Швеція.

"Акції в пам'ять про Навального також проходять у російських містах. Люди несуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій. Відомо про затримання мешканки Мурманська, яка вийшла на вулицю з плакатом "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова", - пише Meduza.

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".