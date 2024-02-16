По всьому світу акції через смерть Навального. В Росії погрожують відповідальністю
По всьому світу анонсуються акції в пам'ять Олексія Навального, який помер, сьогодні, 16 лютого, у російські виправній колонії. Водночас в Росії одразу пригрозили відповідальністю тим, хто вийде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.
В Росії заборонили акції
Прокуратура Москви одразу застерегла людей від масових акцій в пам'ять Навального й нагадала про відповідальність за участь у несанкціонованих акціях.
Як пише відомство, в мережі поширюються "заклики до невизначеного кола осіб узяти участь у масовій акції в центрі Москви".
Де ще анонсуються акції:
- Відень, Австрія;
- Єреван, Вірменія;
- Гюмрі, Вірменія;
- Буенос-Айрес, Аргентина;
- Брюссель, Бельгія;
- Лондон, Велика Британія;
- Берлін, Німеччина;
- Мюнхен, Німеччина;
- Франкфурт-на-Майні, Німеччина;
- Бонн, Німеччина;
- Дюссельдорф, Німеччина;
- Тбілісі, Грузія;
- Батумі, Грузія;
- Тель-Авів, Ізраїль;
- Дублін, Ірландія;
- Барселона, Іспанія;
- Мілан, Італія;
- Турин, Італія;
- Рим, Італія;
- Рига, Латвія;
- Вільнюс, Литва;
- Амстердам, Амстердам;
- Гаага, Амстердам;
- Осло, Норвегія;
- Варшава, Польща;
- Гданськ, Польща;
- Краків, Польща;
- Вроцлав, Польща;
- Белград, Сербія;
- Нью-Йорк, США;
- Стамбул, Туреччина;
- Париж, Франція;
- Прага, Чехія;
- Цюрих, Швейцарія;
- Женева, Швейцарія;
- Стокгольм, Швеція;
- Гетеборг, Швеція.
"Акції в пам'ять про Навального також проходять у російських містах. Люди несуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій. Відомо про затримання мешканки Мурманська, яка вийшла на вулицю з плакатом "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова", - пише Meduza.
Що відомо про смерть Навального
Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.
Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.
В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.
Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.
Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".
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