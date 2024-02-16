По всему миру акции из-за смерти Навального. В России угрожают ответственностью

По всему миру анонсируются акции в память Алексея Навального , который умер, сегодня, 16 февраля, в российской исправительной колонии. В то же время в России сразу пригрозили ответственностью тем, кто выйдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

В России запретили акции

Прокуратура Москвы сразу предостерегла людей от массовых акций в память Навального и напомнила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Как пишет ведомство, в сети распространяются "призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы".

Где еще анонсируются акции:

Вена, Австрия;

Ереван, Армения;

Гюмри, Армения;

Буэнос-Айрес, Аргентина;

Брюссель, Бельгия;

Лондон, Великобритания;

Берлин, Германия;

Мюнхен, Германия;

Франкфурт-на-Майне, Германия;

Бонн, Германия;

Дюссельдорф, Германия;

Тбилиси, Грузия;

Батуми, Грузия;

Тель-Авив, Израиль;

Дублин, Ирландия;

Барселона, Испания;

Милан, Италия;

Турин, Италия;

Рим, Италия;

Рига, Латвия;

Вильнюс, Литва;

Амстердам, Амстердам;

Гаага, Амстердам;

Осло, Норвегия;

Варшава, Польша;

Гданьск, Польша;

Краков, Польша;

Вроцлав, Польша;

Белград, Сербия;

Нью-Йорк, США;

Стамбул, Турция;

Париж, Франция;

Прага, Чехия;

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Стокгольм, Швеция;

Гетеборг, Швеция.

"Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова", - пишет Meduza.

Что известно о смерти Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".