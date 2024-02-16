По всему миру акции из-за смерти Навального. В России угрожают ответственностью
По всему миру анонсируются акции в память Алексея Навального, который умер, сегодня, 16 февраля, в российской исправительной колонии. В то же время в России сразу пригрозили ответственностью тем, кто выйдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
В России запретили акции
Прокуратура Москвы сразу предостерегла людей от массовых акций в память Навального и напомнила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Как пишет ведомство, в сети распространяются "призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы".
Где еще анонсируются акции:
- Вена, Австрия;
- Ереван, Армения;
- Гюмри, Армения;
- Буэнос-Айрес, Аргентина;
- Брюссель, Бельгия;
- Лондон, Великобритания;
- Берлин, Германия;
- Мюнхен, Германия;
- Франкфурт-на-Майне, Германия;
- Бонн, Германия;
- Дюссельдорф, Германия;
- Тбилиси, Грузия;
- Батуми, Грузия;
- Тель-Авив, Израиль;
- Дублин, Ирландия;
- Барселона, Испания;
- Милан, Италия;
- Турин, Италия;
- Рим, Италия;
- Рига, Латвия;
- Вильнюс, Литва;
- Амстердам, Амстердам;
- Гаага, Амстердам;
- Осло, Норвегия;
- Варшава, Польша;
- Гданьск, Польша;
- Краков, Польша;
- Вроцлав, Польша;
- Белград, Сербия;
- Нью-Йорк, США;
- Стамбул, Турция;
- Париж, Франция;
- Прага, Чехия;
- Цюрих, Швейцария;
- Женева, Швейцария;
- Стокгольм, Швеция;
- Гетеборг, Швеция.
"Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова", - пишет Meduza.
Что известно о смерти Навального
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.
Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.
Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".
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