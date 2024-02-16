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По всему миру акции из-за смерти Навального. В России угрожают ответственностью

Пятница 16 февраля 2024 19:06
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По всему миру акции из-за смерти Навального. В России угрожают ответственностью Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По всему миру анонсируются акции в память Алексея Навального, который умер, сегодня, 16 февраля, в российской исправительной колонии. В то же время в России сразу пригрозили ответственностью тем, кто выйдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

В России запретили акции

Прокуратура Москвы сразу предостерегла людей от массовых акций в память Навального и напомнила об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Как пишет ведомство, в сети распространяются "призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы".

Где еще анонсируются акции:

  • Вена, Австрия;
  • Ереван, Армения;
  • Гюмри, Армения;
  • Буэнос-Айрес, Аргентина;
  • Брюссель, Бельгия;
  • Лондон, Великобритания;
  • Берлин, Германия;
  • Мюнхен, Германия;
  • Франкфурт-на-Майне, Германия;
  • Бонн, Германия;
  • Дюссельдорф, Германия;
  • Тбилиси, Грузия;
  • Батуми, Грузия;
  • Тель-Авив, Израиль;
  • Дублин, Ирландия;
  • Барселона, Испания;
  • Милан, Италия;
  • Турин, Италия;
  • Рим, Италия;
  • Рига, Латвия;
  • Вильнюс, Литва;
  • Амстердам, Амстердам;
  • Гаага, Амстердам;
  • Осло, Норвегия;
  • Варшава, Польша;
  • Гданьск, Польша;
  • Краков, Польша;
  • Вроцлав, Польша;
  • Белград, Сербия;
  • Нью-Йорк, США;
  • Стамбул, Турция;
  • Париж, Франция;
  • Прага, Чехия;
  • Цюрих, Швейцария;
  • Женева, Швейцария;
  • Стокгольм, Швеция;
  • Гетеборг, Швеция.

"Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова", - пишет Meduza.

Что известно о смерти Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
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