Всього 2 години. В "Укренерго" розповіли, коли вимикатимуть світло 9 червня

В компанії повідомили, що завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення обмежуватись не буде", - додали в "Укренерго".