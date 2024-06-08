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Всього 2 години. В "Укренерго" розповіли, коли вимикатимуть світло 9 червня

Фото: завтра вимикатимуть світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 9 червня, по всій території України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Однак вони діятимуть лише 2 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії повідомили, що завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення обмежуватись не буде", - додали в "Укренерго".

 

Графіки відключення світла в Україні

Цієї весни українці знову повернулись до графіків відключення світла.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза відключення електроенергії навіть для критичної інфраструктури.

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Відключеня світлаЕнергетики