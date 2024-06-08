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Всего 2 часа. В "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет 9 июня

Фото: завтра будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 9 июня, по всей территории Украины будут применять графики отключения электроэнергии. Однако они будут действовать только 2 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании сообщили, что завтра, 9 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 22.00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", - добавили в "Укрэнерго".

 

Графики отключения света в Украине.

Этой весной украинцы снова вернулись к графикам отключения света.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях призвал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза отключения электроэнергии даже для критической инфраструктуры.

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Отключения светаЭнергетики