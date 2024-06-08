Всего 2 часа. В "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет 9 июня

В компании сообщили, что завтра, 9 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 22.00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", - добавили в "Укрэнерго".