Всього 2 години. В "Укренерго" розповіли, коли вимикатимуть світло 9 червня
Завтра, 9 червня, по всій території України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Однак вони діятимуть лише 2 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
В компанії повідомили, що завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення обмежуватись не буде", - додали в "Укренерго".
Графіки відключення світла в Україні
Цієї весни українці знову повернулись до графіків відключення світла.
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза відключення електроенергії навіть для критичної інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.