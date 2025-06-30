Вслід за Румунією? Молдова хоче змінити законодавство, щоб збивати невідомі дрони

Як пише видання, новий законопроект було розроблено міністерством оборони Молдови. Документ вже опублікували на сайті уряду, а кабінет міністрів розгляне його на засіданні 2 липня.

У пояснювальній записці йдеться, що сьогодні Молдова стикається з безліччю викликів в управлінні та забезпеченні безпеки повітряного простору.

"В умовах динамічної геополітичної ситуації та стрімкого розвитку технологій, особливо безпілотників і ракет, захист неба стає пріоритетним завданням", - підкреслили в міністерстві оборони.

Наразі повітряний простір регулюється законом 2012 року, який "не враховує сучасні ризики та технології, зокрема застосування безпілотників у цивільній та військовій сферах", – зазначено в пояснювальній записці. Також у чинному законодавстві відсутні чіткі механізми перехоплення літаків і дронів, що ускладнює ефективну реакцію влади на такі загрози.

Що загрожує повітряному простору Молдови

У законопроекті визначено основні загрози для національного повітряного простору, серед яких - несанкціоновані польоти цивільних літаків і безпілотників, порушення правил користування повітряним простором та повітряна агресія.

Документ також встановлює перелік відомств, відповідальних за його безпеку. Загальне керівництво покладається на парламент, президента та уряд, а ключовим органом є Міністерство оборони.

Відповідальність за безпеку повітряного простору також лягає на Міністерство закордонних справ, Міністерство інфраструктури, Службу інформації та безпеки, Службу державної охорони, Митну службу, Орган цивільної авіації, державне підприємство MOLDATSA та Національний комітет авіаційної безпеки.

Несанкціоновані польоти та порушення правил

Влада Молдови вважатиме несанкціонованими польоти літаків без дозволу, з вимкненим обладнанням для визначення положення або польоти в зарезервованих чи заборонених зонах. Проте в окремих випадках, наприклад під час стихійних лих чи поганої видимості, такі польоти не вважатимуться несанкціонованими.

Порушенням правил користування національним повітряним простором вважатиметься відхилення від затвердженого маршруту, недотримання вимог безпеки польотів, ігнорування вказівок диспетчера або відключення радіозв’язку.

Якщо літак не виконує накази диспетчера або має вимкнений зв’язок, його можуть перехопити військові літаки під керівництвом Міністерства оборони. Мета перехоплення - встановити візуальний контакт і радіозв’язок, супроводжувати судно, направити його маршрутом, при потребі надати допомогу або змусити покинути повітряний простір країни чи здійснити посадку. У разі ігнорування вимог літака-перехоплювача дозволяється застосувати попереджувальний вогонь.

Новий закон також передбачає, що літаки з небезпечними речовинами або предметами, які можуть бути використані для терористичних актів, можуть входити до повітряного простору Молдови та приземлятися на будь-якому аеродромі. Диспетчер забезпечує безпеку польоту, а такі літаки мають обслуговуватись в пріоритетному порядку.

Повітряна агресія

Якщо в повітряний простір Молдови незаконно проникнуть ворожі літаки, вертольоти, дрони чи ракети з метою агресії, їх можуть знищити засобами ППО. Це рішення приймають відповідно до міжнародного права, оцінюючи реальну загрозу для населення та об’єктів.

Літаки-перехоплювачі мають право відкривати вогонь, якщо повітряне судно атакує Молдову, займає вигідну позицію для атаки або агресивно реагує на сигнали.

Під час збройної агресії, воєнного або облогового стану влада може заборонити польоти всіх цивільних і державних літаків.

Безпілотники

Окрема частина нового закону присвячена боротьбі з незаконним проникненням безпілотників у повітряний простір Молдови. Залежно від загрози і типу дрону можуть застосовуватися різні заходи - від перехоплення до знищення.

Для виявлення та відстеження безпілотників використовуватимуть радари, радіоелектронні системи та інші засоби. Прикордонна поліція отримує право перехоплювати або нейтралізувати дрони, які порушують кордон.