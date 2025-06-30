Вслед за Румынией? Молдова хочет изменить законодательство, чтобы сбивать неизвестные дроны

Как пишет издание, новый законопроект был разработан министерством обороны Молдовы. Документ уже опубликовали на сайте правительства, а кабинет министров рассмотрит его на заседании 2 июля.

В пояснительной записке говорится, что сегодня Молдова сталкивается с множеством вызовов в управлении и обеспечении безопасности воздушного пространства.

"В условиях динамичной геополитической ситуации и стремительного развития технологий, особенно беспилотников и ракет, защита неба становится приоритетной задачей", - подчеркнули в министерстве обороны.

Сейчас воздушное пространство регулируется законом 2012 года, который "не учитывает современные риски и технологии, в частности применение беспилотников в гражданской и военной сферах", - указано в пояснительной записке. Также в действующем законодательстве отсутствуют четкие механизмы перехвата самолетов и дронов, что затрудняет эффективную реакцию властей на такие угрозы.

Что угрожает воздушному пространству Молдовы

В законопроекте определены основные угрозы для национального воздушного пространства, среди которых - несанкционированные полеты гражданских самолетов и беспилотников, нарушение правил пользования воздушным пространством и воздушная агрессия.

Документ также устанавливает перечень ведомств, ответственных за его безопасность. Общее руководство возлагается на парламент, президента и правительство, а ключевым органом является Министерство обороны.

Ответственность за безопасность воздушного пространства также ложится на Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры, Службу информации и безопасности, Службу государственной охраны, Таможенную службу, Орган гражданской авиации, государственное предприятие MOLDATSA и Национальный комитет авиационной безопасности.

Несанкционированные полеты и нарушение правил

Власти Молдовы будут считать несанкционированными полеты самолетов без разрешения, с выключенным оборудованием для определения положения или полеты в зарезервированных или запрещенных зонах. Однако в отдельных случаях, например во время стихийных бедствий или плохой видимости, такие полеты не будут считаться несанкционированными.

Нарушением правил пользования национальным воздушным пространством будет считаться отклонение от утвержденного маршрута, несоблюдение требований безопасности полетов, игнорирование указаний диспетчера или отключение радиосвязи.

Если самолет не выполняет приказы диспетчера или имеет отключенную связь, его могут перехватить военные самолеты под руководством Министерства обороны. Цель перехвата - установить визуальный контакт и радиосвязь, сопровождать судно, направить его по маршруту, при необходимости оказать помощь или заставить покинуть воздушное пространство страны или совершить посадку. В случае игнорирования требований самолета-перехватчика разрешается применить предупредительный огонь.

Новый закон также предусматривает, что самолеты с опасными веществами или предметами, которые могут быть использованы для террористических актов, могут входить в воздушное пространство Молдовы и приземляться на любом аэродроме. Диспетчер обеспечивает безопасность полета, а такие самолеты должны обслуживаться в приоритетном порядке.

Воздушная агрессия

Если в воздушное пространство Молдовы незаконно проникнут вражеские самолеты, вертолеты, дроны или ракеты с целью агрессии, их могут уничтожить средствами ПВО. Это решение принимают в соответствии с международным правом, оценивая реальную угрозу для населения и объектов.

Самолеты-перехватчики имеют право открывать огонь, если воздушное судно атакует Молдову, занимает выгодную позицию для атаки или агрессивно реагирует на сигналы.

Во время вооруженной агрессии, военного или осадного положения власти могут запретить полеты всех гражданских и государственных самолетов.

Беспилотники

Отдельная часть нового закона посвящена борьбе с незаконным проникновением беспилотников в воздушное пространство Молдовы. В зависимости от угрозы и типа дрона могут применяться различные меры - от перехвата до уничтожения.

Для обнаружения и отслеживания беспилотников будут использовать радары, радиоэлектронные системы и другие средства. Пограничная полиция получает право перехватывать или нейтрализовать дроны, которые нарушают границу.