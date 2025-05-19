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У Румунії дозволили збивати "невідомі" дрони: у яких випадках

Понеділок 19 травня 2025 16:14
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У Румунії дозволили збивати "невідомі" дрони: у яких випадках Фото: тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан розширив повноваження армії. Тепер військові зможуть збивати дрони, які незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

За даними ЗМІ, Боложан підписав два закони, які нещодавно ухвалив парламент Румунії.

Перший дозволяє знищення безпілотників, які незаконно перебувають у повітряному просторі Румунії. Другий - регулює участь військових у місіях та операціях на території країни у мирний період.

Згідно з документом, безпілотники, що незаконно перетинають державний кордон Румунії та перебувають у її повітряному просторі без відповідного дозволу, можуть бути знищені або нейтралізовані у випадку, якщо їхній політ неможливо взяти під контроль силами Румунії або військовими підрозділами НАТО/

"Невідомі" дрони у Румунії

Нагадаємо, Румунія межує з південним кордоном України. Періодично, після масованих дронових атак Російської Федерації по території України у Румунії знаходять уламки невідомих дронів або самі ж безпілотники.

Зокрема, ми писали, що на території Румунії виявили фрагменти російських безпілотників "Герань". Ці дрони РФ використовувала для атаки на українську портову інфраструктуру в Одеській області вночі 13 лютого.

Один безпілотник розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, а його фрагменти були знайдені приблизно за 5 км на захід від українського міста Рені.

Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю і приблизно за 5 км на південь від Рені.

Також ми писали, що в ніч на 1 березня Російська Федерація вчергове здійснила атаку дронами на Україну. Після цього уламки російського дрона були виявлені на території Румунії.

А в ніч на вівторок, 29 квітня, Румунія підіймала у небо авіацію на тлі атаки російських дронів на прикордонні райони України.

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