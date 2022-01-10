Вследствие загрязнения образца: ВОЗ о возможности возникновения "Дельтакрона"

Пока нет оснований говорить о комбинации двух штаммов коронавируса. "Дельтакрон" может быть только результатом загрязнения образца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя технической группы ВОЗ Марии Ван Керкхове.
"Дельтакрон", наверное, является результатом загрязнения образца во время секвенирования", - написала Керкхове.
Напомним, о гибриде штаммов "Дельта" и "Омикрон" стало известно совсем недавно.
По словам заведующего лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии кипрского университета Леонтиоса Кострикиса - заболевание имеет генетическую основу "Дельты" и мутации, которые характерны южноафриканскому варианту.
Новый штамм обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом, среди которых - 11 были госпитализированы.