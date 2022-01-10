RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Внаслідок забруднення зразка: ВООЗ про можливість виникнення "Дельтакрону"

Автор: Сергій Пишкін

Наразі немає підстав говорити про комбінацію двох штамів коронавірусу. "Дельтакрон" може бути лише результатом забруднення зразка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови технічної групи ВООЗ Марії Ван Керкхове.

"Дельтакрон", напевно, є результатом забруднення зразка під час секвенування", - написала Керкхове.

Нагадаємо, про гібрид штамів "Дельта" й "Омікрон" стало відомо зовсім нещодавно.

За словами завідувача лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса - захворювання має генетичну основу "Дельти" й мутації, які характерні південноафриканському варіанту.

Новий штам виявили у 25 пацієнтів з коронавірусом, серед яких - 11 були госпіталізовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірус