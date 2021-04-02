UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вследствие обстрелов боевиков возле Красногоровки ранен гражданский

Автор: Инна Собора

В пятницу 2 апреля боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Красногоровки на Донбассе. В результате этого ранения получил гражданский.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Известно, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии нет.

"В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданский получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что с начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранены двое украинских военных.

Ранее в результате огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООСобстрел
Читайте также
Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины, - Politico
Кремль об обострении на Донбассе: действительность весьма пугающая
Прогноз погоды