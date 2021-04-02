Вследствие обстрелов боевиков возле Красногоровки ранен гражданский

В пятницу 2 апреля боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Красногоровки на Донбассе. В результате этого ранения получил гражданский.
Известно, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии нет.
"В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданский получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что с начала суток 2 апреля на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранены двое украинских военных.
Ранее в результате огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский.