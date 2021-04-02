Вследствие обстрелов боевиков возле Красногоровки ранен гражданский

В пятницу 2 апреля боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Красногоровки на Донбассе . В результате этого ранения получил гражданский.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины .

Известно, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии нет.

"В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданский получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.