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Унаслідок обстрілів бойовиків біля Красногорівки поранений цивільний

Автор: Инна Собора

В п'ятницю 2 квітня бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Красногорівки на Донбасі. Унаслідок цього поранення отримав цивільний.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Відомо, що потерпілого було доставлено до медичного закладу. Детальної інформації про його стан немає.

"В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що з початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Раніше внаслідок вогню зі стрілецької зброї поблизу Богданівки Донецькій області загинув цивільний.

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