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Вследствие наезда автомобиля на остановку в Реклингхаузене погиб человек

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 23:09
Вследствие наезда автомобиля на остановку в Реклингхаузене погиб человек
Фото: место происшествия (www1.wdr.de)

Еще девять человек ранены

В четверг, 20 декабря, в западном немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wdr.

Так, по словам очевидцев, автомобиль внезапно вылетела на встречную полосу и врезался в остановку. Погибла 88-летняя женщина.

Правоохранительные органы изучают все возможные версии случившегося. Есть сведения, что 32-летний водитель хотел покончить с собой.

"Имеются первые данные о возможной попытке мужчины совершить суицид", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали 10 человек.

Как писало РБК-Украина, 15 ноября, в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса, в результате аварии пострадали 19 человек.

Также 1 июля в Германии, на север от города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 детей. Автобус направлялся в летний лагерь и перевозил 42 детей и 5 взрослых. Дети были в возрасте от 10 до 15 лет.

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