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Внаслідок наїзду автомобіля на зупинку в Реклінгхаузені загинула людина

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 23:09
Внаслідок наїзду автомобіля на зупинку в Реклінгхаузені загинула людина
Фото: місце події (www1.wdr.de)

Ще дев'ять осіб поранені

У четвер, 20 грудня, у західному німецькому місті Реклінгхаузен автомобіль в'їхав в автобусну зупинку, загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wdr.

Так, за словами очевидців, автомобіль раптово вилетів на зустрічну смугу і врізався в зупинку. Загинула 88-річна жінка.

Правоохоронні органи вивчають всі можливі версії події. Є відомості, що 32-річний водій хотів покінчити з собою.

"Є перші дані про можливу спробу чоловіка скоїти суїцид", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобіль в'їхав в автобусну зупинку, у результаті чого постраждали 10 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 листопада, в баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини зіткнулися два шкільних автобуса, в результаті аварії постраждали 19 осіб.

Також 1 липня в Німеччині, на північ від міста Любек у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, в аварію потрапив пасажирський автобус, в якому знаходилися 42 дітей. Автобус прямував в літній табір і перевозив 42 дітей та 5 дорослих. Діти були у віці від 10 до 15 років.

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