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Интервью

Вследствие гибели детей в Черниговской области полиция открыла два уголовных дела

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 17:18
Фото: обвал плиты в доме в Черниговской области facebook.com/policechernigivshchini/)
Фото: обвал плиты в доме в Черниговской области facebook.com/policechernigivshchini/)

Возраст погибших в доме в Черниговской области детей - от 12 до 14 лет

Вследствие гибели трех детей в пригороде Нежина (Черниговская область), где в недострое обвалилась бетонная плита, полиция области отрыла два уголовных производства. Об этом говорится в сообщении управления Нацполиции Черниговской области.

Отмечается, что полицией начато расследование трагического случая, произошедшего в п'пятницу, 6 июля. Около 16:30 этого дня в полицию поступила информация, что в недостроенном двухэтажном здании на выезде из Нежина в направлении села Вертиевка упала бетонная плита и насмерть придавила трех подростков.

 

Фото: обвал плиты в доме в Черниговской области facebook.com/policechernigivshchini/)

"Чтобы достать тела погибших детей понадобилась специальная техника. Около 21 часа тела направили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Известно, что возраст погибших детей - от 12 до 14 лет.

Одно из производств открыто по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что повлекло гибель людей (ч.2 ст. 275 УК). Еще одно производство полиция открыла по факту умышленного убийства нескольких лиц (п.1 ч. 2 ст. 115 УК), однако квалифицировала как несчастный случай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нежине Черниговской области погибло трое детей в результате обвала бетонной плиты.

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Теги публикации: погибли, Черниговская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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