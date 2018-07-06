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В Україну повертаються моряки із затриманого в Індонезії судна, - МЗС

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 18:46
Фото: STS-50 (twitter.com/VasylKyrylych)
Фото: STS-50 (twitter.com/VasylKyrylych)

Два українських моряка раніше були затримані в Індонезії на борту рибальського судна

В Україну повертаються два українських моряки, які раніше були затримані в Індонезії на військово-морській базі міста Сабанг. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Місія консула здійсненна: два українських моряки, затримані в Індонезії, повертаються в Україну. Але - не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві", - написав Кирилич.

Нагадаємо, 13 квітня повідомлялося, що в Індонезії затримали риболовне судно STS-50, на борту якого серед затриманих членів екіпажу перебували двоє українських громадян.

З 2016 року судно знаходиться в чорному списку Комісії по збереженню морських живих ресурсів Антарктики та позначено "фіолетовою карткою" Інтерполу за незаконний і нерегульований рибний промисел. Також судно було відомо під іншими назвами.

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Теги публікації: моряки, Индонезия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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