Внаслідок загибелі дітей в Чернігівській області поліція відкрила дві кримінальні справи

Вік загиблих у будинку в Чернігівській області дітей - від 12 до 14 років

Внаслідок загибелі трьох дітей у передмісті Ніжина (Чернігівська область), де у недобудові обвалилась бетонна плита, поліція області відрила два кримінальні провадження. Про це йдеться у повідомленні управління Нацполіції Чернігівської області.

Зазначається, що поліцією розпочати розслідування трагічного випадку, що стався в п'ятницю, 6 липня. Близько 16:30 цього дня до поліції надійшла інформація, що у недобудованій двоповерховій будівлі на виїзді з Ніжина в напрямку села Вертіївка впала бетонна плита та насмерть придавила трьох підлітків.

Фото: обвал плити у будинку в Чернігівській області (facebook.com/policechernigivshchini/)

"Щоб дістати тіла загиблих дітей знадобилася спеціальна техніка. Близько 21 години тіла направили до місцевого моргу для проведення судово-медичної експертизи", - повідомили в поліції.

Відомо, що вік загиблих дітей - від 12 до 14 років.

Одне з проваджень відкрито за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 275 ККУ). Ще одне провадження поліція порушила за фактом умисного вбивства кількох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115 ККУ), проте кваліфікувала як нещасний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Ніжині Чернігівської області загинуло троє дітей внаслідок обвалу бетонної плити.