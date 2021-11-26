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Вслед за странами ЕС: Израиль закрыл границы для туристов из Африки из-за нового штамма COVID

Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Израиль Нафтали Беннет провел совещание касаемо нового штамма коронавируса. Принял решение закрыть границу страны для туристов из Африки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля.

Во время совещания были приняты соответствующие решения:

  • запретить въезд в Израиль жителям стран Африки, в том числе Сейшельских островов и Мадагаскара, за исключением стран северного региона;

  • любой человек, который посещал страны Африки, что были определены "красными" - обязаны пройти ПЦР-тестирование для идентификации нового штамма;

  • закупить 10 млн наборов ПЦР-тестов;

  • в течение двух недель установить воздушные НЕРА-фильтры в сотнях классных комнат и в сотнях детских садах Израиля;

  • ускорить проведение забора проб из канализации по всей страна для выявления латентных заболеваний новым штаммом.

Уже в эту субботу состоится заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом для дальнейшего обсуждения и утверждения решений, которые были приняты во время совещания.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что ряд стран мира закрыл авиасообщение с Африкой в результате обнаружения нового штамма коронавируса.

Тем временем ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.

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ИзраильАфрикаКоронавирус