Слідом за США закон про олігархів розкритикували в Європарламенті

"Олігархи на зразок Коломойського дуже сильні. І цей кумедний закон, за яким нещодавно проголосували, марний. Цей закон для мене є явною політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів", - повідомила член Європарламенту.

Вона сподівається, що президент Зеленський та його партія, уряд доведуть протилежне, проте, судячи з об'єктивних обставин, - це малоймовірно.

"Коли я бачу, як Зеленський покладається на ЗМІ Коломойського і як люди в парламенті отримують конверти з грошима... Хто їм платить? Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук? Якщо вони хочуть це змінити, вони мають платити своїм колегам у Раді краще та офіційно. Дати їм гідну зарплату, а не тримати їх на зарплаті олігархів - але в законі про це нічого не написано. Вам потрібно краще платити співробітникам в органах влади, в міністерствах, у Раді, тоді у вас будуть незалежні органи. Зараз все в руках олігархів" , - додала Віола фон Крамон.