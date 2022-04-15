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Вслед за "Сбербанком". Из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка"

Фото: Из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" (ria.ru)
Автор: Валерия Полищук

Приложение российского "Альфа-банка" на платформе iOS удалили из App Store. Ранее из магазина приложений удалили программу "Сбербанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Вслед за "Сбербанком" из App Store удалили приложение российского "Альфа-банка", - написал министр.

В то же время пресс-служба российского "Альфа-банка" сообщила, что клиенты банка могут управлять своими деньгами в интернет версии приложения, которая работает и на компьютере, и на смартфоне.

Ранее Apple остановил работу рекламы приложений на площадке App Store в России.

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