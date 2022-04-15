Приложение российского "Альфа-банка" на платформе iOS удалили из App Store. Ранее из магазина приложений удалили программу "Сбербанка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Вслед за "Сбербанком" из App Store удалили приложение российского "Альфа-банка", - написал министр.
В то же время пресс-служба российского "Альфа-банка" сообщила, что клиенты банка могут управлять своими деньгами в интернет версии приложения, которая работает и на компьютере, и на смартфоне.
Ранее Apple остановил работу рекламы приложений на площадке App Store в России.
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