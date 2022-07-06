ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вслед за Приватом еще один розничный банк резко поднял валютный курс по карточкам

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 12:55
Вслед за Приватом еще один розничный банк резко поднял валютный курс по карточкам Фото: курс доллара в monobank резко вырос с 6 июля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Monobank с 6 июля резко повысил курс продажи доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,70 до 35,18 гривен, евро - с 33,60 до 35,99 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные банка.

Кроме того, банк берет 2%-ную комиссию при снятии наличных за границей и расчеты гривневой карточкой.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк повысил стоимость доллара, установив "рыночный курс" по карточкам. В банке подняли карточный курс до уровня продажи наличного. Это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Напомним, после начала российского вторжения в Украине были введены валютные ограничения. Это привело к множественности курсов, которые действуют как для граждан, так и для импорта товаров.

Украинские банки установили разные курсы для обмена валюты в Украине и для карточных операций, который в основном действует для оплаты товаров и услуг и снятия наличных за границей. В конце июня наличный курс доллара был выше почти на 10%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев